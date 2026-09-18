تحطمت مقاتلة أميركية من طراز «F-16» في ولاية ميشيغن، خلال مهمة تدريبية روتينية قرب مدينة ترافيرس سيتي، فيما تمكن الطيار من القفز من الطائرة والنجاة، وفق ما أعلن الحرس الوطني الجوي في ولاية تكساس، الخميس.

وأوضح الحرس الوطني، في منشور عبر «فيسبوك»، أن الطائرة التابعة له تعرضت للحادث أثناء تنفيذ المهمة، مشيرًا إلى أن الطيار خرج منها بأمان، بينما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب التحطم.

وبالتزامن مع الحادث، أعلنت السلطات المحلية تفعيل قرار بإخلاء منطقة تمتد لمسافة نحو 1.6 كيلومتر حول موقع سقوط الطائرة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المتخذة أو وجود أضرار أخرى.

من جانبه، قال السيناتور عن ولاية ميشيغن غاري بيترز، عبر منصة «إكس»، إنه يتابع تطورات الحادث عن كثب، ويعمل على الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الواقعة.