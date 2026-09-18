انتهت محاولة شاب للوساطة بين والديه في محافظة سوهاج بنهاية مأساوية، بعدما انقلب الشجار الأسري إلى جريمة أسفرت عن نقل الابن إلى المستشفى وهو يعاني من حروق بالغة في مختلف أنحاء جسده.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ملاسنات حادة بين الأب وزوجته داخل المنزل، ليقرر الابن التدخل لحماية أمه وتلطيف الأجواء بينهما، غير أن الأب باغت نجله بسكب مادة «البنزين» على جسده، قبل أن يشعل فيه النار.

وجرى نقل الشاب، وهو في العقد الثاني من عمره، على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام، حيث أُدخل فوراً قسم الجراحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالتوازي مع إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وعلى الفور، تحركت القوات الأمنية وألقت القبض على الأب المتهم، والذي أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة إثر الخلافات الأسرية، لتقرر النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات بحقه.