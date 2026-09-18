توفي رجل هندي يبلغ من العمر 58 عامًا إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الماليزية، كانت في طريقها من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى مدينة سيدني الأسترالية.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان نقلته مجلة «بيبول»، إن الرجل يُعتقد أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لعارض صحي أثناء الرحلة الأربعاء 16 سبتمبر.

وأوضحت الشرطة أن عناصر من قيادة منطقة جنوب سيدني الأمنية توجهوا إلى الصالة الدولية بمطار سيدني، عقب تلقي بلاغ بشأن حالة طبية طارئة لأحد الركاب القادمين من كوالالمبور.

وحاول أفراد طاقم الطائرة وعدد من الركاب تقديم الإسعافات الأولية للمسافر، إلا أن محاولات إنقاذه لم تكلل بالنجاح، ليفارق الحياة لاحقًا.

ولم تكشف السلطات هوية المتوفى، كما أكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات في الوقت الحالي على أن الوفاة ناجمة عن فعل جنائي.

وأضافت أن الملابسات المتوافرة حتى الآن لا تستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات الشرطية، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالوفاة.