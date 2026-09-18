تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملاتها أمس (الخميس)، مع انشغال الأسواق بتقييم آفاق الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، فيما ظلت الأسعار أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره في تدفقات الطاقة.



وقال كبير استراتيجيي الأسواق لدى منصة التداول «إكسنس» كريستوفر طاهر في تصريحات لوكالات إعلامية غربية: «إن سوق النفط الفعلية لا تزال تواجه شحاً في الإمدادات، ما يحد من احتمالات انخفاض الأسعار بصورة أكبر، بالتزامن مع استمرار تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز».



وفي الوقت نفسه، بدأت ضغوط إضافية تظهر في سوق الديزل، مع تأثير الاضطرابات التي طالت البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط وروسيا على إمدادات الوقود.



وأغلقت العقود الآجلة لـزيت الغاز الأوروبي، وهو أحد المؤشرات المرجعية لأسعار الديزل، عند مستوى قياسي (الثلاثاء) الماضي، كما سجلت العقود الآجلة للديزل الأمريكي منخفض الكبريت للغاية مستوى قياسياً.



وفي روسيا، تسببت طائرة مسيرة أوكرانية في أضرار بمصفاة تكرير في مدينة ياروسلافل، ما أدى إلى اندلاع حريق جرى احتواؤه والسيطرة عليه لاحقاً.