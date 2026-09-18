تحول خلاف منزلي حول النظافة الشخصية إلى ملف رسمي أمام هيئة حماية المرأة في ولاية أتر برديش شمالي الهند، بعدما قرر زوج إنهاء عقد قرانه عقب عامين فقط من الزفاف.

وبحسب موقع «نيوز 18» الهندي، فإن الزوج أرجع رغبته الحادة في الانفصال إلى رفض زوجته المكرر للاستحمام بشكل يومي، مؤكداً أن هذا السلوك تحول إلى شرارة يومية للنزاعات اللفظية والمشاحنات التي جعلت الاستمرار معها أمراً مستحيلاً، رغم وجود طفل بينهما لم يتجاوز عامه الأول.

وفي محاولة لإنقاذ الأسرة، لجأت الزوجة إلى هيئة حماية المرأة للتدخل وإيقاف إجراءات الطلاق، لتجد الهيئة نفسها أمام موقف غير تقليدي يتطلب التوفيق بين الطرفين، حيث بدأت بالفعل في إخضاعهما لجلسات تأهيل واستشارات نفسية، مراهنة على أن الأزمة يمكن حلها بالتفاهم وتغيير السلوكيات دون تدمير العائلة.