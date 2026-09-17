أعلنت «ميتا» توسيع حضور وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل بيئة «واتساب للأعمال»، عبر أدوات تتيح للمطورين الاستعانة بهذه الأنظمة في تنفيذ أجزاء من عمليات إعداد الخدمة وإدارتها، في خطوة تعكس اتجاهاً متسارعاً نحو منح الذكاء الاصطناعي أدواراً تنفيذية تتجاوز حدود المحادثة وتوليد المحتوى.

وتعتمد الأدوات الجديدة على بروتوكول «MCP»، بما يسمح بربط عدد من مساعدات البرمجة والذكاء الاصطناعي بمنصة «WhatsApp Business»، والاستفادة منها في التعامل مع بعض المهام التقنية المرتبطة بتهيئة الخدمة.

وتبرز أهمية الخطوة في تقليص المسافة بين المستخدم والأدوات التقنية المعقدة؛ إذ ينتقل وكيل الذكاء الاصطناعي من تقديم الإرشادات إلى المساعدة في إنجاز خطوات فعلية داخل بيئة العمل، وهو تحول قد يختصر الوقت والجهد أمام المطورين والشركات.

ويأتي التوجه في وقت تتسابق شركات التقنية على تطوير «الوكلاء» القادرين على تنفيذ سلسلة من المهام بصورة أكثر استقلالية، ما يجعل تطبيقات المراسلة مرشحة للتحول تدريجياً من قنوات للتواصل مع العملاء إلى منصات أوسع لإدارة العمليات والخدمات الرقمية.