أعلن مصدر عسكري في محور تعز، بمصرع 30 عنصرًا وإصابة أكثر من 60 آخرين من مليشيا الحوثي، خلال مواجهات شهدتها جبهات مديرية الوازعية غربي محافظة تعز، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن، أوضح المصدر أن المواجهات تركزت في محيط مفرق الضريفة، بالتزامن مع تنفيذ مقاتلات القوات المسلحة عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات تابعة للمليشيا في مواقع المواجهات ومناطق أخرى بمديرية الوازعية.

وأشار إلى أن العمليات البرية والغارات الجوية أسفرت عن تدمير ست آليات قتالية ودبابتين، إلى جانب سقوط أكثر من 90 عنصرًا من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأشاد المصدر بالمستوى العالي من الجاهزية والكفاءة القتالية التي أظهرها أفراد القوات المسلحة، مؤكدًا فاعلية التنسيق والتكامل بين الوحدات البرية والجوية خلال العمليات العسكرية في محور تعز.