أفشلت روسيا والصين، اليوم (الخميس)، مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي.



وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار، فيما أظهرت المشاورات بشأنه استمرار الخلاف حول تفعيل آلية تسمى «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كان الاتفاق النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن 2231 الصادر في 2015 قد علقها.



وترفض الصين وروسيا قانونية وإجراءات تفعيل هذه الآلية، وتعتبران أن القرار 2231 والقيود المرتبطة به انتهت في 18 أكتوبر 2025، فمنذ إعادة تشكيل الفريق، ظلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصدر المستقل الرئيسي للتقارير المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.



في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم، أن الجيش الأمريكي غير مسار 104 سفن تجارية منذ إعادة الحصار على إيران في يوليو الماضي، وحتى 17 سبتمبر، موضحاً أن الإجراءات لضمان الالتزام الصارم بالحصار المفروض على إيران.



وأعادت الولايات المتحدة حصار موانئ إيران وفرضت قيودا على حركة سفنها في 13 يوليو بعد انهيار اتفاق لوقف الحرب بينهما، وذلك في مسعى لحرمان طهران من مبيعات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للبلاد.