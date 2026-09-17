سيطر الجيش السوداني اليوم (الخميس)، على منطقة الفرشاية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، عقب معارك وصفت بالعنيفة مع قوات الدعم السريع.

وأوضح مصدر عسكري أنه سيطر كذلك على منطقة الممسوكة، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، موضحاً أن الجيش قصف، باستخدام طائرات مسيرة، مركبات تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة سودري ومحيطها بولاية شمال كردفان.



وذكر المصدر أن الجيش والقوات المساندة له أطلقوا عملية برية واسعة على عدة محاور في إقليم كردفان، بالتزامن مع تقدم ميداني في مناطق شمال وجنوب الإقليم، مؤكداً دخول الجيش محلية سودري بشمال كردفان التي يسيطر عليها الدعم السريع، بينما يعمل على استكمال تأمينها. وأشار المصدر إلى أن محلية سودري في غرب ولاية شمال كردفان تمثل آخر معاقل الدعم السريع، والعمليات جارية لاسترداد كامل مناطق الإقليم، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية انتقلت إلى منطقة حمرة الشيخ بعد فرار الدعم السريع إليها.



وتشهد ولايات كردفان والنيل الأزرق ودارفور منذ أشهر معارك متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تتصاعد دعوات أممية ودولية إلى إنهاء الحرب، تجنيب المدنيين كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.