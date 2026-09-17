دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم (الخميس)، معسكره الإعدادي في محافظة جدة استعداداً لمنافسات بطولة كأس الخليج 27، التي تنطلق يوم 23 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 6 أكتوبر القادم.



وتوافد لاعبو المنتخب ظهر اليوم إلى مقر المعسكر، فيما سيلتحق لاعبو النادي الأهلي بالمعسكر الأحد القادم، عقب فراغهم من المشاركة مع ناديهم في منافسات كأس القارات 2026.



وسيخضع نجوم الأخضر لفحوصات طبية للاطمئنان على جاهزيتهم الصحية والبدنية لمنافسات البطولة على أن تبدأ الحصص التدريبية غداً (الجمعة)، على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.



وكان المدرب جورجيوس دونيس قد أعلن القائمة التي ضمت 26 لاعباً، وهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، عبدالإله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسان التمبكتي، حسن كادش، نواف بوشل، محمد محزري، متعب الحربي، زكريا هوساوي، مصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، علاء آل حجي، سلطان مندش، محمد أبوالشامات، همام الهمامي، صالح أبوالشامات، عبدالله الحمدان، فراس البريكان وعبدالله آل سالم.



ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت، الأربعاء 23 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب عُمان، السبت 26 سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق، الثلاثاء 29 سبتمبر.



يذكر أن الأخضر يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت وعُمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات واليمن والبحرين.