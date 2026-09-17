عثرت الشرطة في جنوب أفريقيا على جثة امرأة تاسعة في منطقة إيكورهوليني شرق جوهانسبرغ، ضمن سلسلة من حالات مقتل نساء شهدتها المنطقة خلال الشهرين الماضيين، وسط تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت الجرائم مرتبطة ببعضها.

وأكدت شرطة جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، أن الجثة الأخيرة عُثر عليها في منطقة «داون بارك»، وأن القضية ستُضاف إلى التحقيقات الجارية بشأن وفيات النساء في إيكورهوليني.





9 ضحايا

وعُثر على جثث النساء التسع في مناطق مختلفة من إيكورهوليني خلال الشهرين الماضيين، فيما قالت الشرطة إن أوجه التشابه بين بعض الحالات أثارت قلقاً كافياً لإصدار تحذير عام وتكثيف التحقيقات.

ولم تحسم السلطات حتى الآن ما إذا كانت جميع الجرائم مرتبطة ببعضها أو ارتكبها شخص واحد، إذ لا تزال التحقيقات والأدلة الجنائية جارية لتحديد وجود صلة بين الحالات.

الجثة الأخيرة

وعثر أحد المارة على الجثة التاسعة بالقرب من موقع بناء، وأبلغ الشرطة، فيما يُعتقد أن المرأة في نحو الثلاثين من عمرها.

وأظهرت المعاينة الأولية وجود إصابات في جسدها، بينما لم يكن خبراء الطب الشرعي قد حددوا رسمياً سبب الوفاة حتى وقت إعلان الشرطة.





فريق متخصص

وكلّفت الشرطة فريقاً متعدد التخصصات من الخبراء بالتحقيق في الحالات، في محاولة لتحديد المسؤول أو المسؤولين عن الجرائم والكشف عن أي روابط محتملة بينها.

كما ناشدت السلطات السكان تقديم أي معلومات قد تساعد التحقيقات، وحذرت من تداول صور الضحايا أو المعلومات غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من إثارة للخوف أو التأثير في سير التحقيقات.



تحقيقات مستمرة

وأكدت السلطات المحلية أن الشرطة تتابع عدداً من خيوط التحقيق، فيما لا تزال تعمل على جمع الأدلة ومقارنتها قبل التوصل إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت الحالات مرتبطة ببعضها.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها في سلسلة الوفيات، بالتزامن مع مطالبات بالكشف عن المسؤولين وتعزيز إجراءات حماية النساء في المنطقة.