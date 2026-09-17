أظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في مستشفى (جاكسون ميموريال) بولاية فلوريدا لحظة اعتداء مريض على ممرضة تعمل في قسم الطوارئ، في حادثة أثارت صدمة واسعة ودَفعت الممرضة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستشفى.

ويُظهر التسجيل مريضًا يلاحق إحدى الممرضات قبل أن يعتدي على موظف آخر، ثم يستدير ليهاجم الممرضة يانيرا إكويلور، التي سقطت أرضًا تحت وطأة الضرب، فيما سارع طاقم المستشفى إلى تقييد المعتدي، الذي تبيّن أنه روبين وينيو، البالغ من العمر 44 عامًا. كما وثّقت زاوية أخرى رفع الممرضات لزميلتهن بعد سقوطها شبه فاقدة للوعي.

وقال محامي إكويلور، مايكل بيزي: إن الفيديو يعكس «اعتداءً عنيفًا ومتكررًا على ممرضة محترفة لم تتلق أي حماية أو تدخل أمني»، مشيرًا إلى أن موكلته تعاني كدمات متعددة وإصابات في الرأس والرقبة والعمود الفقري، إضافة إلى آثار نفسية عميقة.

وتعتزم إكويلور رفع دعوى قضائية بقيمة خمسة ملايين دولار ضد المستشفى، متهمةً إياه بالإخفاق في توفير الإشراف والحماية داخل بيئة العمل.