تلقت المملكة العربية السعودية إدانات جديدة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدينة مكة المكرمة بطائرات مسيّرة، إذ أدانت دول عربية وإسلامية ومنظمات بشدة هذا الاستهداف، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعم سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.



وأكدت البيانات الصادرة عن الجهات والدول المنددة أن استهداف مكة المكرمة يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها، مشددة على تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين



ودعت إلى الإيقاف الفوري لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، والامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر، مؤكدة أن المساس بأمن مكة المكرمة، قبلة المسلمين، أو استهداف محيطها وتعريض أمن ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين للخطر، يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرمة الأماكن المقدسة واستفزازًا لمشاعر المسلمين كافة.



وشددت على ضرورة احترام حرمة الحرمين الشريفين وتجنيبهما تداعيات الصراعات الإقليمية، بما يصون قدسية الأماكن المقدسة ويحفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.