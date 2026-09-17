في حكم مدوي أربك الأوساط الفنية والإعلامية، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية اليوم (الخميس) بمعاقبة المتهم عبدالله رئيس، شقيق الفنانة الشابة رنا رئيس، بالحبس لمدة عام كامل مع الشغل، بعد ثبوت تورطه في قضية جمعت بين حيازة المواد المخدرة، وحمل سلاح أبيض، وقيادة سيارة دون لوحات معدنية.

وتعود تفاصيل الواقعة الدرامية إلى حادثة داخل أحد التجمعات السكنية الراقية بالشيخ زايد، حينما اشتبهت دورية أمنية بسيارة تسير بطريقة مريبة ودون لوحات خلفية، ليتقرر توقيفها فوراً وإخضاعها لتفتيش دقيق كشف مفاجآت ثقيلة.

وأسفرت المعاينة الأمنية داخل السيارة عن العثور على حقيبة تحوي قطعتين من الحشيش المخدر، وزجاجة مشروبات كحولية، إضافة إلى سلاح أبيض، وعبوة رذاذ حارق «سيلف ديفنس»، إلى جانب مبلغ 100 دولار أمريكي.

وخلال التحقيقات، حاول الشاب نفي التهم المنسوبة إليه برواية غريبة؛ إذ ادعى أنه لا علاقة له بالحشيش أو السلاح المضبوط داخل السيارة، زاعماً أن ملكيته تقتصر فقط على مبلغ الـ 100 دولار! غير أن الأدلة والمضبوطات الموثقة بالمحضر حسمت الموقف أمام القضاء، ليصدر القاضي الحكم الصارم بسجنه عاماً مع الشغل، وتحويل جموحه إلى عقوبة خلف الأسوار.