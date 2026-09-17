أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغت 1.43 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ 2,410 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي.



رصد مسيرة النمو الصناعي السعودي



وبين الجراح، أن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري يكشف عن بلوغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة نحو 2.23 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2,484 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.



يذكر أن الوزارة تُصدر بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، والتي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.