عقدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ27 أمس (اﻷربعاء)، اجتماعها الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة آخر التحضيرات الخاصة بالبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في أول نسخة من البطولة تقام في مدينة جدة، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية تتنافس في 15 مباراة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.



واطّلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الإعلامية خالد مبارك الكواري، بحضور أعضاء اللجنة، على سير العمل الإعلامي الخاص بالبطولة، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة، والإجراءات التنظيمية المتعلقة بعمل وسائل الإعلام خلال البطولة.



واستعرضت آلية توفير خدمة الترجمة الفورية للإعلاميين من خلال تطبيق خاص، كذلك تقديم تقرير متكامل حول جاهزية المراكز الإعلامية في ملاعب البطولة، وما تتضمنه من تجهيزات وخدمات مخصصة لممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب استعراض ترتيبات مراكز إصدار التصاريح الإعلامية، التي تم تحديدها في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إضافة إلى مركز آخر في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.



وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف فرق العمل والجهات المعنية، واستكمال جميع الاستعدادات الإعلامية والتنظيمية، إلى جانب توحيد الجهود مما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية للبطولة.