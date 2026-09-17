قد يتحول تناول قطعة صغيرة من الطعام إلى حالة طارئة خلال لحظات، خصوصاً لدى الأطفال الصغار، إذ يمكن أن يؤدي انسداد مجرى الهواء إلى عدم قدرة الطفل على التنفس أو الكلام أو البكاء، ما يستدعي تدخلاً سريعاً بالطريقة الصحيحة.

وتشير إرشادات جمعية القلب الأمريكية والصليب الأحمر الأمريكي إلى اختلاف طريقة التعامل مع الاختناق بحسب عمر الطفل وشدة انسداد مجرى الهواء.

راقب السعال

إذا كان الطفل لا يزال قادراً على السعال بقوة أو إصدار صوت، يُترك ليواصل السعال مع مراقبته عن قرب، إذ قد يتمكن من إخراج الجسم العالق بنفسه.

أما إذا أصبح غير قادر على الكلام أو البكاء أو السعال بصورة فعالة، أو بدأ لون الجلد يميل إلى الأزرق أو الشحوب، فهذه علامات على انسداد شديد في مجرى الهواء، وتتطلب تدخلاً فورياً وطلب المساعدة الطبية الطارئة.

للرضيع.. 5 ضربات و5 ضغطات

إذا كان المصاب رضيعاً، يُوضع ووجهه إلى الأسفل مع إبقاء الرأس أخفض من الجسم ودعم الرأس والرقبة، ثم تُعطى 5 ضربات قوية بين لوحي الكتف باستخدام أسفل راحة اليد.

وإذا لم يخرج الجسم العالق، يُقلب الرضيع على ظهره مع إبقاء الرأس أخفض من الجسم، وتُعطى 5 ضغطات على الصدر، ثم تتكرر العمليتان حتى خروج الجسم أو فقدان الرضيع للوعي.

ولا تُستخدم الضغطات البطنية مع الرضع، نظراً إلى احتمال تسببها في إصابات داخلية.

ماذا عن الطفل الأكبر؟

بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سناً الذين يعانون انسداداً شديداً، توصي جمعية القلب الأمريكية بالتناوب بين 5 ضربات على الظهر و5 ضغطات بطنية، بدءاً بضربات الظهر، حتى خروج الجسم العالق أو فقدان الطفل للوعي.

لا تدخل أصابعك عشوائياً

ومن الأخطاء التي قد تزيد الحالة سوءاً إدخال الأصابع داخل فم الطفل بصورة عشوائية بحثاً عن الجسم العالق، إذ قد يؤدي ذلك إلى دفعه إلى عمق أكبر. ويُنصح بإزالته فقط إذا كان ظاهراً ويمكن الوصول إليه.

وفي حال فقد الطفل أو الرضيع الوعي، يجب بدء الإنعاش القلبي الرئوي وطلب المساعدة الطبية الطارئة فوراً.

أطعمة تستدعي الانتباه

وتعد بعض الأطعمة، مثل العنب غير المقطع والمكسرات والنقانق، إضافة إلى الأجسام المنزلية الصغيرة والبالونات، من مسببات انسداد مجرى الهواء لدى الأطفال، ما يجعل مراقبتهم أثناء تناول الطعام وإبعاد الأجسام الصغيرة عن متناولهم من أهم إجراءات الوقاية.