لقي 48 شخصاً حتفهم، فيما سُجلت 182 حالة تأثر، إثر تناول مشروب كحولي محلي يشتبه في تلوثه بمادة الميثانول السامة في ولاية أوندو جنوب نيجيريا.

وأكد مفوض الصحة في ولاية أوندو، بانجي أجاكا، اليوم (الخميس)، تسجيل الحالات في منطقتي أوديغبو وإيريل، فيما لا تزال السلطات الصحية والأمنية تحقق لتحديد مصدر المادة المشتبه بها.

48 وفاة

وبحسب السلطات الصحية، بلغت حصيلة الوفيات المسجلة حتى الأربعاء 16 سبتمبر 48 شخصاً، فيما وصل إجمالي الحالات التي استقبلتها المنشآت الطبية إلى 182 حالة.

ويتلقى نحو 100 شخص العلاج، فيما خرج بعض المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالاتهم.

فقدان مفاجئ للبصر

وأفاد بعض المصابين بظهور أعراض خطيرة بعد تناول المشروب، بينها فقدان مفاجئ للبصر.

وحذرت السلطات الصحية من أن التعرض للميثانول يمكن أن يؤدي سريعاً إلى أضرار خطيرة، تشمل الفشل الكلوي وفقدان البصر وتضرر الدماغ، بحسب كمية المادة التي يتم تناولها.

15 موقوفاً

وأعلنت شرطة ولاية أوندو توقيف 15 شخصاً على صلة بالواقعة، بينهم شخص يشتبه في تورطه بإنتاج مواد يُعتقد أنها تحتوي على الميثانول، فيما يواصل مساعدة الشرطة في التحقيقات.

وتعمل السلطات على تحديد مصدر المشروب والمادة السامة المشتبه بها، بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية والأمنية لمنع تسجيل مزيد من الحالات.

التحقيق مستمر

ويشتبه سكان محليون في ارتباط الحالات بمشروب عشبي كحولي محلي، إلا أن السلطات لم تعلن بصورة نهائية أن هذا المشروب بعينه هو مصدر جميع حالات التسمم.

وتواصل الجهات المختصة فحص العينات والتحقيق في مصدر المادة المشتبه بها، بالتزامن مع تشديد الإجراءات للحد من انتشار المشروبات غير الخاضعة للرقابة.