أدانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بأشد العبارات، محاولة استهداف مكة المكرمة، لما تمثله من مساس بحرمة أقدس المقدسات الإسلامية، وانتهاك لمكانتها الدينية والإنسانية والحضارية التي تحظى باحترام المسلمين في مختلف أنحاء العالم.



صون حرمة الأماكن المقدسة



وأكدت المنظمة في بيان أصدرته من مقرها بتونس، رفضها المطلق لأي أعمال تستهدف المقدسات أو تهدد أمن المدنيين وسلامتهم، ودعت إلى صون حرمة الأماكن المقدسة واحترام مكانتها، وتجنيبها مخاطر التوترات والصراعات.



وأعربت (الألكسو) عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وضمان أمن وسلامة قاصديها.



وجددت المنظمة تأكيد موقفها الثابت الرافض للمساس بالمقدسات الدينية أو تعريض أمنها وسلامة مرتاديها لأي تهديد، ودعت إلى احترام حرمة الأماكن المقدسة وصونها، باعتبار ذلك مسؤولية تقتضيها القيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.