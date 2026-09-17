أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد إزاء أنباء إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرةً مسيّرةً باتجاه مدينة مكة المكرمة، حيث تمكّنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة.

إدانة صارمة وشجب مطلق

وقالت -في بيان من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم-:" إن الأمانة العامة، إذ تعبّر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي يمثّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وخرقاً سافراً لحرمة البيت الحرام وقدسية الأماكن المقدسة، واستفزازاً لمشاعر المسلمين كافة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومقدساتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.