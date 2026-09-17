دشّن المدير العام لحرس الحدود شايع الودعاني، في المنطقة الشرقية اليوم، ثلاث مبادرات تطوعية وتطويرية تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية لدى منسوبي القطاع، والإسهام في المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.

وشملت المبادرات إطلاق برنامج (أنا مدرب) لنقل الخبرات والمعرفة بين المنسوبين، ومبادرة (التطوع الداخلي) للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم في الأعمال التطوعية، إضافة إلى مبادرة بيئية تُعنى بحماية البيئة البحرية والساحلية والجزر.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود حرس الحدود في تطوير بيئة العمل، وتمكين منسوبيه من الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية.