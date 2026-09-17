أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 2.02 نقطة ليصل إلى مستوى 10,777.94 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 226 مليون سهم، سجّلت خلالها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 123 شركة.

وجاءت أسهم شركات الدوائية ورعاية وجمجوم فارما والصناعات الكهربائية ورسن ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدرت أسهم مشاركة ريت وتكوين وأرماح ولدن والأندلس قائمة الأكثر انخفاضًا، بتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.78% و6.43%.

كما كانت أسهم أرامكو السعودية ومهارة والإنماء وأمريكانا وأنابيب الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما تصدرت أسهم الراجحي وأرامكو السعودية والإنماء والأهلي وسابك للمغذيات الزراعية قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا في القيمة.

وفي المقابل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 21.88 نقطة ليصل إلى مستوى 21,397.93 نقطة، بتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبكمية أسهم تجاوزت 1.9 مليون سهم.



