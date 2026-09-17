هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي أو وقف التجارة معه بالكامل، إذا مضى قدماً في خطته لجعل كندا أول «عضو منتسب» في الاتحاد الأوروبي، بحسب «سي إن بي سي».



عمل عدائي



وقال ترمب للصحفيين بعد وصوله إلى ولاية نورث كارولينا: «أعتقد أن هذا أمر مثير للسخرية، كانت كندا شريكاً تجارياً سيئاً للغاية». وربط ترمب تهديده بنوايا القادة الأوروبيين، قائلاً: «إذا اعتقدت أن هذا يمثل بأي شكل من الأشكال عملاً عدائياً، فسأفرض رسوماً جمركية مرتفعة للغاية أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من السلع». وجاءت تصريحات ترمب بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «إن الاتحاد الأوروبي يفتح الباب أمام انضمام كندا كأول»عضو منتسب«إلى التكتل الذي يضم 27 دولة».



الارتقاء بالعلاقة مع كندا



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا: «إن التكتل يريد الارتقاء بالعلاقة مع كندا»إلى أعلى مستوى ممكن«. وحضر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الخطاب، وكان قد قال في وقت سابق إن أوتاوا حريصة على السعي لإقامة»تحالف أمني واقتصادي فريد" مع أوروبا، وليس الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. وسعت كندا إلى تنويع علاقاتها بعيداً عن الولايات المتحدة، بعد أشهر من تصاعد التوترات التجارية وانهيار محادثات التجارة الثنائية. وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية، ويعتزم حظر واردات منتجات الألبان والكحول والسيارات من كندا في وقت لاحق من هذا الشهر، ما دفع أوتاوا إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.



استحداث إطار قانوني



ولا توجد حالياً عضوية منتسبة كفئة رسمية بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، كما أن أي ترتيب من هذا النوع سيتطلب استحداث إطار قانوني له والتصديق عليه من جانب الدول الأعضاء. وجاء المقترح في الوقت الذي تسعى فيه بروكسل وأوتاوا إلى تعميق العلاقات بينهما، في تحول ملحوظ في موقف الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد أبدى فتوراً تجاه مقترح ألمانيا في مايو الماضي بمنح أوكرانيا عضوية منتسبة.