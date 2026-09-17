كشف التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية الصادر اليوم، ارتفاع استثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي بنحو 10.7 مليار دولار مقارنة بشهر يوليو 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

توزيع الاستثمارات

وبحسب التقرير، انخفضت استثمارات المملكة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي بنحو 100 مليون دولار لتسجل نحو 142.4 مليار دولار بانخفاض شهري 0.1%. وتتوزع حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية ما بين 110.2 مليار دولار طويلة الأجل بنسبة 77%، ونحو 32.2 مليار دولار سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 23%.

حيازات دول العالم

وشهدت حيازة دول العالم المختلفة للسندات وأذون الخزانة الأمريكية انخفاضاً بقيمة 50.4 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي بتراجعها إلى نحو 9,248.1 مليار دولار مقابل 9298.5 مليار دولار في يونيو 2026 بتراجع 0.5%. وتتصدر اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بـ (1.10 تريليون دولار)، ثم المملكة المتحدة (998.3 مليار دولار)، فيما جاءت الصين في المركز الثالث بـ (618.0 مليار دولار). وجاءت بلجيكا في المركز الرابع بـ (470.7 مليار دولار)، وتلتها جزر كايمان بـ (460.1 مليار دولار)، ثم لوكسمبورج (442.1 مليار دولار)، تلتها كندا في المركز السادس بـ (426.3 مليار دولار)، ثم إيرلندا (350.2 مليار دولار)، ثم فرنسا (348.4 مليار دولار)، ثم تتبعها تايوان (296.1 مليار دولار)، ثم سويسرا (284.8 مليار دولار)، ثم سنغافورة بـ (277.7 مليار دولار)، ثم هونج كونج (58.32 مليار دولار)، ثم النرويج (206.9 مليار دولار)، ثم الهند بـ (202.6 مليار دولار)، تليها البرازيل (168 مليار دولار)، ثم السعودية في المركز الـ17.