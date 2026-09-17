كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ المملكة تجاوز 341 مليون طن خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع الصادرات والواردات مقارنة بعام 2024.

وأوضحت الهيئة، في نشرة إحصاءات النقل البحري لعام 2025، أن كمية الشحن الصادرة بلغت 227.2 مليون طن، بارتفاع نسبته 2.1% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت كمية الشحن الواردة 114.3 مليون طن، مسجلة زيادة بنسبة 5%.

وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الموانئ من حيث الصادرات، مستحوذاً على 50.7% من إجمالي الصادرات، بواقع 115.2 مليون طن، فيما جاء ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام في صدارة الموانئ المستقبلة للبضائع الواردة، بإجمالي 39.2 مليون طن، تمثل نحو 34.3% من إجمالي الواردات.

وبلغ إجمالي البضائع المناولة في موانئ المملكة خلال العام أكثر من 298 مليون طن، واستحوذ ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع على 33% منها من حيث الوزن، بينما تصدر ميناء جدة الإسلامي مناولة الحاويات القياسية بنسبة 47.3%.

وأظهرت البيانات أن البضائع السائبة السائلة جاءت في صدارة أنواع البضائع المناولة بأكثر من 144 مليون طن، تلتها الحاويات بنحو 84.9 مليون طن، ثم البضائع السائبة الصلبة بأكثر من 52.4 مليون طن.

وفي ما يتعلق ببضائع المسافنة، تجاوز إجمالي الكميات المتداولة في موانئ المملكة 97 مليون طن، منها 84.1 مليون طن بضائع محملة، و13.1 مليون طن بضائع مفرغة، فيما تجاوز إجمالي الحاويات القياسية المتداولة ضمن عمليات المسافنة مليوني حاوية قياسية.

وسجلت الموانئ السعودية وصول 7,848 سفينة خلال عام 2025، وتصدر ميناء جدة الإسلامي حركة السفن القادمة بـ2,677 سفينة، يليه ميناء الجبيل التجاري بـ1,256 سفينة، ثم ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ1,030 سفينة، وميناء نيوم بـ828 سفينة.

كما ارتفع إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة بنسبة 52.9% مقارنة بعام 2024، ليبلغ 3.894 مليون حاوية، منها 1.940 مليون حاوية صادرة، و1.954 مليون حاوية واردة.

وبلغ الوزن الإجمالي للبضائع المفرغة والمحملة في موانئ المملكة أكثر من 210.6 مليون طن خلال 2025، بانخفاض نسبته 37% عن عام 2024، منها 99.3 مليون طن بضائع مفرغة، و111.3 مليون طن بضائع محملة.

وفي حركة الركاب، سجلت موانئ المملكة نحو 1.1 مليون راكب قادم ومغادر خلال العام، بارتفاع نسبته 20.1% مقارنة بعام 2024، وتصدر ميناء جازان بأكثر من 489.6 ألف راكب، يليه ميناء جدة الإسلامي بنحو 413.8 ألف راكب، ثم ميناء نيوم بأكثر من 187 ألف راكب. وبلغ عدد ركاب الرحلات السياحية البحرية «الكروز» 174.5 ألف راكب.

وأشارت النشرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لموانئ المملكة بلغت 686.2 مليون طن خلال عام 2025.