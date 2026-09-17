ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات بمزيد من إجراءات التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط، وذلك رغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عوائد.

المعاملات الفورية

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4,310.49 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له في نحو ستة أسابيع أمس (الأربعاء).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم بنحو 1% إلى 4,348.70 دولار.

وهبطت أسعار النفط مواصلة التراجع من الجلسة الماضية بعد تقارير قلصت من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

النفط عامل رئيسي

وقال كبير محللي السوق لدى أوندا كلفن وونج: «تظل أسعار النفط عاملاً رئيسياً يتعين متابعته. فإذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار الذهب، على الأقل من منظور متوسط الأمد، وإلى أن يتحقق ذلك، أتوقع أن يظل تداول الذهب ضمن نطاق محدد».

وأضاف أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع أيضاً إلى حد كبير بعوامل فنية إذ أخذت السوق في الاعتبار إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التشديد النقدي.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عوائد.

السيطرة على التضخم

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أمس. وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر القادمة، وانضم رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وارش إلى قرار بالإجماع يعترف فعلياً بعدم قدرة إدارة ترمب حتى الآن على السيطرة على التضخم الذي يخشى صانعو السياسات من تفاقمه.

ويبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، لكن المستثمرين يترقبون أي تلميح يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يجبره على اتباع نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6% إلى 1,780.55 دولار، وقفز البلاديوم 2% إلى 1,295 دولاراً.