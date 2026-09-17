كشف رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن التحول نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية يحظى بدعم قوي ومستمر من الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى استقرار هذا الاتجاه رغم التحديات المتعلقة بقدرات شبكات التوزيع والتكاليف المرتفعة.

زيادة الطلب

وأوضح للصحفيين خلال مؤتمر مشترك مع وزير الطاقة في كوريا الجنوبية: «يزداد الطلب على الكهرباء بمعدل أسرع بثلاث مرات من إجمالي الطلب على الطاقة»، مضيفاً أن 61% من استثمارات الطاقة العالمية هذا العام وُجهت لقطاع الكهرباء، مقابل 39% للوقود الأحفوري.

حلول تمويلية

وحدد بيرول عقبتين رئيسيتين تواجهان التوسع في استخدام الكهرباء، تمثلت الأولى في عدم كفاية قدرة الشبكات الكهربائية على ربط مراكز توليد الطاقة بمراكز الاستهلاك، وتجلت الثانية في ضرورة إبقاء أسعار الكهرباء منخفضة لتشجيع المستهلكين على تفضيلها، لافتاً إلى إمكانية تدخل الحكومات عبر حلول تمويلية.