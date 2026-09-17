أعلنت الأردن، اليوم (الخميس) توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي على منصة (X): «بحثت مع الرئيس ماكرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الراسخة والتنسيق المستمر، وشهدنا توقيع اتفاقية تعاون دفاعي، وعقدنا لقاء مع الرئيس اللبناني أكدنا خلاله أهمية استضافة باريس لاجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني، ونتطلع لمواصلة العمل لتحقيق استقرار لبنان والمنطقة».

وكان الملك قد وصل (الخميس) إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني.

ويترأس الملك الأردني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في باريس، جولة جديدة من مبادرة «اجتماعات العقبة» لبحث سبل دعم الجيش اللبناني.

وكان ملك الأردن، وصل (الخميس) إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني.

ويترأس الملك الأردني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في باريس، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" لبحث سبل دعم الجيش اللبناني.