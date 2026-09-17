بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، اعتمد أمين محافظة جدة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، إعادة هيكلة الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في أمانة جدة، بمسمى جديد "مركز الاتصال المؤسسي"، مع تكليف محمد بن عبيد البقمي مشرفاً عاماً على مركز الاتصال المؤسسي، إضافة إلى مهام عمله كمتحدث رسمي.

وثمّن البقمي قرار أمين محافظة جدة لإعادة هيكلة الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل المجتمعي والإعلامي من خلال الهيكلة الجديدة.

وأوضح البقمي أن تحوّل الإدارة إلى مركز، من شأنه أن يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ القرار بمرونة عالية وصلاحيات أوسع، إلى جانب تحقيق التكامل الرقمي، وسرعة مواكبة مراحل التطور المستمرة في قطاع الإعلام.

وقال: "نسعى من خلال هذه الهيكلة، إلى تعزيز الصورة الذهنية وبناء علاقات إستراتيجية عبر شراكات مستدامة مع الجهات ذات الصلة، فضلاً عن حوكمة الصلاحيات وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح".

وتتجاوز خبرات محمد بن عبيد البقمي 20 عاماً في مجال الاتصال، حيث يحمل درجة البكالوريوس في الاتصال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والماجستير في كل من "الاتصال" و"الإدارة العامة" من جامعة "سانت ماريز" بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما عمل البقمي استشاريًا في عدد من الجهات، إضافة إلى عضويته في اللجنة الاستشارية بكلية الاتصال في جامعة الملك عبدالعزيز، وفي اللجنة الاستشارية بكلية العلوم الاجتماعية والإعلام في جامعة جدة، إلى جانب اللجنة الاستشارية الإعلامية للأحياء العشوائية.

وتتمثل الهيكلة الجديدة في إنشاء "الإدارة العامة للإعلام"، ترتبط بمركز الاتصال المؤسسي، وتكليف سامي بن سعيد الغامدي مديرًا لها وتتبعها إدارات "تخطيط وصناعة المحتوى، والمركز الإعلامي، والإعلام الرقمي".

وتتضمن الهيكلة إنشاء الإدارة العامة للعلاقات العامة والتسويق، مرتبطة بمركز الاتصال المؤسسي، وتكليف ناصر بن عبدالرحمن السلّوم مديرًا لها، وتتبعها إدارتا "العلاقات العامة، والهوية المؤسسية والتسويق".

وتنص الهيكلة أيضًا على دمج الإدارتين العامتين لـ"خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية"، لتصبح "الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية"، مرتبطة بمركز الاتصال المؤسسي، وتكليف ماجد بن عمر السلمي مديرًا لها، وتتبعها إدارات "الشراكات المجتمعية، وخدمات ذوي الإعاقة، والتطوع، والمعارض والفعاليات".