كشفت وزارة الصحة في بيان لها، أنه إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام ممارس صحي وافد (طبيب أطفال) بتصوير مستفيدين أثناء تقديم الرعاية الصحية ونشر صور تمس خصوصيتهم، إلى جانب عبارات تنتقص من الكوادر الطبية السعودية؛ أكدت وزارة الصحة مباشرتها للواقعة فورًا واستدعاء الممارس للتحقيق، في إطار دورها الرقابي في حماية حقوق المستفيدين وخصوصيتهم، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية وأخلاقيات المهنة المعتمدة في المملكة.

إجراءات نظامية

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشأة الصحية التي يعمل بها الممارس، إلى جانب إحالة الممارس إلى الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات وفق الاختصاص، مؤكدةً أن أي انتهاك لخصوصية المستفيدين أو مساس بكرامتهم أو مخالفة للأنظمة الصحية وأخلاقيات المهنة ستُتخذ بشأنه الإجراءات النظامية المقررة.

مواصلة جهود الرقابة

وأكدت وزارة الصحة مواصلة جهودها الرقابية على المنشآت والممارسين الصحيين، والتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية، داعيةً أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد 937، بما يسهم في حماية حقوق المستفيدين وتعزيز سلامة وجودة الخدمات الصحية.