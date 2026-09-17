أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» عن بالغ إدانتها وشديد استنكارها للهجمات الإرهابية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدنيين والمنشآت المدنية والمقدسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

تصعيد خطير

وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المساس بالحرمات المقدسة للأمة الإسلامية، وفي مقدمتها أمن الحرمين الشريفين يُعدّ تصعيداً خطيراً واستهانة بحرمة أقدس البقاع لدى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مشيراً إلى أن استهداف العاصمة المقدسة، وتعريضها وأهلها وزائريها لأي خطر، إنما يُعدّ جريمة نكراء، واعتداء آثماً يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة مرتكبيها.

إرهاب صريح

وقال المدير العام للإيسيسكو: «إن استهداف المقدسات والأعيان المدنية يشكّل إرهاباً صريحاً، وهمجية تتنافى مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، محذراً من خطورة استمرار المحاولات البائسة المستهدفة قبلة المسلمين، مؤكداً أن الحفاظ على حرمتها مسؤولية يجب التحلي بها نأيًا بالمقدسات عن أية صراعات.

وجدد الدكتور المالك دعم»الإيسيسكو" الكامل للمملكة العربية السعودية باتخاذها جميع التدابير والإجراءات للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وصون سلامة ضيوف الرحمن وأراضي المملكة ومواطنيها.