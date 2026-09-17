أشعلت الممثلة المصرية يارا السكري منصات التواصل الاجتماعي بموجة من التخمينات والتساؤلات، عقب تصريحاتها الجريئة حول طبيعة علاقتها بالنجم أحمد العوضي.

المواجهة التي حبست أنفاس المتابعين بدأت حين وجه إليها الإعلامي نيشان سؤالاً مباشراً حول حقيقة ما يتردد عن علاقتها بالعوضي، لتجيب السكري بعبارة حملت في طياتها أكثر من تفسير: «غالبية الثنائيات التي نراها على الشاشة منذ الصغر، كان بينهم شيء حقيقي»، وهو التصريح الذي اعتبره رواد منصات التواصل الاجتماعي إقراراً غير مباشر بوجود مشاعر وعلاقة عاطفية تجاوزت حدود الكاميرا.

ولم تتوقف السكري عند هذا الحد، بل واصلت الحديث بامتنان بالغ عن التجربة الفنية والاستثنائية التي جمعتها بالعوضي، مشيرة إلى أن وقوفه بجانبها ودعمه الصريح كان السبب الرئيسي في منحها هذه القفزة للظهور الفني، حيث قالت: «رؤية النجم أحمد العوضي أتاحت لي فرصة كبيرة، والفرصة بتيجي للبني آدم مرة واحدة.. وأحمد بيديني من شجاعته»، مؤكدة أن هذا الدعم منحها طاقة استثنائية لتطوير أدواتها التمثيلية وخوض تجارب جديدة ومختلفة.

يذكر أن هذا الكيمياء الفنية جاءت عقب النجاح الكبير والانتشار الجماهيري الواسع الذي حققه ثنائي يارا السكري وأحمد العوضي خلال عرض مسلسل «علي كلاي» ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، وهو العمل الذي تصدر الشاشات بمشاركة نخبة من النجوم وأنتجته شركة «سينرجي»، ليبقى السؤال قائماً: هل كان ما شاهده الجمهور على الشاشة مجرد تمثيل بارع أم بداية لقصة جديدة؟