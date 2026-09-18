يعمل تطبيق «واتساب» على توسيع نطاق ميزة الحسابات المتعددة على أجهزة آيفون، عبر اختبار إمكانية تشغيل ما يصل إلى ثلاثة حسابات داخل التطبيق نفسه، في خطوة تمنح المستخدمين الذين يتعاملون مع أكثر من رقم هاتف مرونة أكبر، بعدما كان التطبيق يتيح حسابين فقط.

وبحسب موقع «WABetaInfo»، ظهرت الميزة ضمن النسخة التجريبية من «واتساب» لنظام iOS، التي تحمل الرقم 26.37.10.15 والمتاحة عبر منصة TestFlight، إلا أنها لا تزال قيد التطوير ولم تُطرح حتى الآن أمام مستخدمي الإصدارات التجريبية.

وتستهدف الخاصية الجديدة بشكل خاص من يستخدمون أرقامًا متعددة لأغراض شخصية أو مهنية، إذ تتيح جمع الحسابات الثلاثة في تطبيق واحد، دون الحاجة إلى استخدام هاتف إضافي أو اللجوء إلى «واتساب بزنس» لتشغيل رقم آخر.

وكان «واتساب» قد بدأ في وقت سابق توفير إمكانية إضافة حساب ثانٍ لمستخدمي آيفون من خلال تحديث iOS 26.22.76، مع الحفاظ على فصل بيانات كل حساب عن الآخر، بما يشمل المحادثات والتنبيهات والإعدادات والنسخ الاحتياطية.

ومع التطوير الجديد، تسعى الشركة إلى رفع الحد الأقصى إلى ثلاثة حسابات، مع الإبقاء على نظام الإدارة ذاته تقريبًا. وسيحمل كل حساب اسمه وصورته الشخصية ورقم الهاتف المرتبط به، بينما تظهر علامة اختيار خضراء بجوار الحساب المستخدم حاليًا لتسهيل معرفة الحساب النشط.

وعند طرح الميزة رسميًا، سيتمكن المستخدم من إضافة الحساب الثالث من إعدادات التطبيق، عبر قائمة الحسابات المرتبطة بالجهاز، أو من خلال أداة التبديل بينها. ومن المنتظر أن يظل خيار «إضافة حساب» متاحًا حتى بعد إضافة حسابين بالفعل.

ويحافظ النظام على استقلالية الحسابات، بحيث يمتلك كل رقم سجل محادثات خاصًا به، وتنبيهات منفصلة، وإعدادات خصوصية ونسخة احتياطية مستقلة، إلى جانب ملفات الوسائط الخاصة به. كما ستحدد الإشعارات الحساب الذي تلقى الرسالة، بما يساعد على تجنب إرسال الرد من الرقم الخطأ.

وتشمل الميزة كذلك إمكانية قفل كل حساب بصورة مستقلة، بما يسمح للمستخدم بتأمين حساباته وفق إعدادات المصادقة الخاصة بكل منها.

ولم تحدد «واتساب» حتى الآن موعدًا رسميًا لإتاحة تشغيل الحساب الثالث لجميع مستخدمي آيفون. إلا أن ظهور الخاصية في النسخ التجريبية يعكس توجه الشركة نحو توسيع إمكانات إدارة الحسابات المتعددة، مع بقاء احتمال دعم عدد أكبر من الحسابات مستقبلًا قائمًا.