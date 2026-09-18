تحول موقف عابر خلال ساعات العمل إلى مأساة أنهت حياة شاب عراقي في السابعة عشرة من عمره، بعدما تعرض لإصابة عرضية أثناء المزاح، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة داخل أحد مستشفيات مدينة الناصرية.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن مصدر مطلع، توفي الشاب داخل المستشفى التركي وسط الناصرية، بعد نقله إليه من مستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج إثر إصابته بجرح بواسطة مفك براغٍ خلال المزاح مع زملائه أثناء العمل.

وأوضح المصدر أن الشاب كان يعاني من مرض الربو، مدعياً أن وفاته جاءت نتيجة خطأ طبي عقب إعطائه حقنة لتخفيف آلام الإصابة، دون التأكد، وفق روايته، من حالته الصحية والأمراض التي يعاني منها قبل إعطائه الدواء.

ولم تتضح بشكل مستقل ملابسات الوفاة أو طبيعة الحقنة التي تلقاها الشاب، في وقت تثير فيه الواقعة تساؤلات بشأن الإجراءات الطبية التي اتُّبعت معه عقب وصوله إلى المستشفى.