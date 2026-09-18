توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة الموج خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً إلى جنوبية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.