التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم في الرياض وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) بدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون والتنسيق الأمنيَّين بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزهما، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء، ترأّس الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ خليفة بن حمد الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

وبيَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود، في مستهل الاجتماع، أن انعقاد اللجنة يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي ظل العلاقات المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، بقيادة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري، الذي عُقد في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأمير دولة قطر، يجسّد الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ويدعم مسارات التعاون بينهما في مختلف المجالات، ومن بينها المجالان الأمني والعسكري.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لاسيما في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما نحو مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

واستعرضت اللجنة ما تحقق من أعمالها ومبادراتها المشتركة، وبحثت سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية والعسكرية، ومواصلة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

حضر الاجتماع مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي برئاسة أمن الدولة اللواء خالد بن عبدالمحسن الفضلي، ورئيس هيئة استخبارات القوات المسلحة بوزارة الدفاع اللواء البحري الركن سليمان العنزي، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.

كما حضره من الجانب القطري سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ووكيل وزارة الداخلية عبدالله بن خلف الكعبي، ونائب قائد قوة الأمن الداخلي اللواء الركن محمد بن مسفر الشهواني، ومدير إدارة التعاون الدولي اللواء خليفة نصر النصر، وعدد من كبار المسؤولين.