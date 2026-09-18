استجاب شاب أردني لنخوته في ساعة متأخرة من الليل، بعدما استوقفته سيدة في الخمسينيات من عمرها تدعي التعرض لعارض صحي مفاجئ وتحتاج للنقل العاجل إلى المستشفى، غير أن هذه اللفتة الإنسانية انقلبت سريعاً إلى سيناريو غير متوقع.

عقب التحرك بالمركبة، تغير موقف السيدة بالكامل، إذ بدأت في التضييق على الشاب ومطالبته بمبلغ مالي يصل إلى نحو 1000 دينار، مهددة بافتعال مشكلات تمس حياته الشخصية ونشاطه التجاري في حال الامتناع عن الدفع.

أمام هذا الضغط، ترجل الشاب من مركبته مستعيناً بأحد المحلات التجارية القريبة لإنهاء الموقف، ليحتدم المشهد مع إقدام السيدة على قيادة المركبة والمغادرة بها بطريقة غير قانونية، وكان بداخلها وثائق شخصية ومبلغ مالي يُقدر بـ400 دينار.

وفور التقدم بشكوى رسمية، باشرت الأجهزة الأمنية الأردنية عمليات التحري وجمع المعلومات، حيث جرى تفريغ وتتبع تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، مما مكن أجهزة الأمن من تحديد هوية السيدة ورصد تحركاتها، ليتم ضبطها بعد أيام قليلة وإحالتها إلى القضاء لمواجهة الاتهامات الموجهة إليها.