تحول عقد لإحياء حفل زفاف في مركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر إلى مطاردة هوليوودية على الطرقات، بعدما قررت مطربة شعبية الهروب من مكان الحفل قبل دقائق من صعودها المسرح.

بدأت الأزمة حين وصلت المطربة القادمة من الجيزة إلى مقر الحفل، لتفاجأ بزحام شديد وإضاءة خافتة أثارت مخاوفها الشخصية، فرفضت المغادرة من سيارتها وقررت الانسحاب فوراً. هذا القرار المفاجئ وضع أصحاب الحفل في موقف محرج أمام الضيوف، ليتطور الأمر سريعاً من غضب إلى ملاحقة بالسيارات على الطريق.

ثلاثة أشخاص حملوا أسلحتهم البيضاء واستقلوا سيارتهم وانطلقوا في أثر المطربة، محاولين إجبارها على التوقف والتعدي عليها. وأمام هذا التهديد، وثقت الفنانة الواقعة بمقطع فيديو ونشرته عبر مواقع التواصل استغاثت فيه بالسلطات، بينما اتهمها أحد الملاحقين بالإخلال باتفاق إحياء الحفل رغم تقاضيها العربون.

وتحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية بشكل عاجل عقب تداول فيديو الاستغاثة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وسياراتهم وضبطهم جميعاً. وبمواجهتهم، اعترفوا بكواليس المطاردة معللين تصرفهم برغبتهم في استرداد الأموال واستعادة هيبتهم أمام الأهالي، قبل أن ينتهي المشهد برد العربون المالي كاملاً عن طريق وكيل المطربة، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.