وجه الفنان المصري سامح حسين أول رسالة علنية لجمهوره ومتابعيه بعد استقرار وضعه الصحي، محاولاً طمأنتهم وكشف كواليس الأزمة التي استدعت نقله العاجل إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية.

حرص سامح حسين على كتابة منشور عبر حسابه في «إنستقرام» لتكون أولى كلماته الموجهة للمحبين عقب خروجه من غرفة العمليات، حيث نشر صورة شخصية مرفقة بطلب مباشر للدعاء له بتجاوز تبعات المرض.

وكان الفنان قد داهمه عارض صحي حاد ومفاجئ داخل منزله، ما دفع زوجته للتحرك الفوري بمساعدة بعض المقربين لنقله إلى المستشفى، حيث أقر الفريق الطبي ضرورة إخضاعه لجراحة عاجلة وبسيطة لحصر التداعيات والسيطرة على حالته.

وفي أول تعليق له عقب العملية، كتب سامح حسين: «الحمد لله في السراء والضراء.. أمر هذه الأيام بوعكة صحية، وأسألكم دعوة صادقة بظهر الغيب فلعل دعوة من قلب أحدكم تكون أقرب إلى الله».

واختتم رسالته بإبداء امتنانه لكل من حرص على السؤال عنه: «وصلتني دعواتكم ومشاعركم الطيبة وكان لها في نفسي أثر لا تصفه الكلمات، أسأل الله أن يمنّ عليَّ بالشفاء التام وأن يحفظكم وأحبابكم».

وتأتي هذه التطورات بعد فترة وجيزة من نشاط مكثف للفنان على خشبة مسرح «جراند طيبة» بمدينة نصر، إذ قدم مسرحيته الجديدة «بوكس العيلة»، وهي عمل كوميدي اجتماعي سلط الضوء على أهمية الترابط الأسري والتواصل المباشر بين الأفراد بعيداً عن الشاشات والعوالم الافتراضية.