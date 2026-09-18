أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم (الجمعة)، رفضها للاعتداءات الحوثية على السعودية.



وقالت كالاس في تدوينات على حسابها في «إكس»: اعتداءات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتعرقل الاقتصاد العالمي، موضحة أنها تحدثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حول الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وشددت بالقول: «يجب أن تكون المرور البحري سلساً وخالياً من الرسوم»، موضحة أن أوروبا تساعد في حماية الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وأضافت: نظراً لتفاقم الوضع الأمني، عملية الاتحاد الأوروبي «إسبيديس» قد رفعت مستوى التأهب لسفنها مع استمرارها في مهام الحراسة.



وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حذرت أمس من تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي جراء سيطرة الحوثيين على الساحل اليمني، ولم تستبعد إغلاق مضيق باب المندب. ودعت كالاس إلى تعزيز عملية «أسبيديس» الدفاعية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وقالت في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا أن «الحوثيين وسعوا الآن نطاق سيطرتهم على امتداد الساحل اليمني البالغ الأهمية، مما قد يفضي إلى خنق مضيق حيوي آخر، هو باب المندب».



وأضافت: «يعمل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الشركاء الدوليين على التخفيف من آثار تلك التطورات، إذ تواصل عمليتنا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (أسبيديس) مرافقة السفن في البحر الأحمر، كما سنعزز التنسيق مع التحالف البحري المتعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية أخيراً».



وأنشأ الاتحاد الأوروبي مهمة «أسبيديس» البحرية في فبراير 2024، في إطار عملية دفاعية أطلقها رداً على الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.