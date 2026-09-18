يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لتقديم إحدى روائع الشاعر المصري الراحل مرسي جميل عزيز، في تعاون غنائي جديد اكتملت مراحل تسجيله داخل استوديوهات القاهرة، بحضور مجدي مرسي جميل عزيز، نجل الشاعر، وعدد من الموسيقيين.

بداية التعاون

وجاء المشروع بعد أن أبدت أسرة مرسي جميل عزيز رغبتها في أن يقدم الساهر القصيدة، وهو ما رحب به القيصر، معتبراً التجربة تقديراً لقيمة الشاعر ومسؤولية فنية في الوقت نفسه.

رؤية موسيقية جديدة

وتولى كاظم الساهر تلحين القصيدة، واضعاً لها معالجة موسيقية معاصرة، مؤكداً حرصه في بيان صحفي على تقديم النصوص المميزة مهما مر على كتابتها من سنوات، طالما تمتلك روحاً قادرة على الوصول إلى الجمهور.

ويحرص الساهر، وفق رؤيته الفنية، على عدم حصر اختياراته في النصوص الحديثة، إذ يرى أن العمل الجيد قادر على الوصول إلى الجمهور مهما كان تاريخ كتابته، طالما يمتلك روحاً فنية قابلة للتجدد.

ومن هذا المنطلق، اختار تقديم قصيدة مرسي جميل عزيز، مشيداً بهذه التجربة، التي يرى أنها تنتمي إلى الأعمال الغنائية ذات القيمة، وتستحق أن تصل إلى جمهور جديد بصوت ورؤية موسيقية معاصرة.

الطرح قريباً

ويترقب جمهور كاظم الساهر خلال الفترة القادمة الكشف عن تفاصيل العمل وموعد طرحه، في تجربة تجمع إرث أحد أبرز شعراء الأغنية المصرية بصوت أحد نجوم الغناء العربي.