أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة حارس مرماه جوان غارسيا، التي تعرض لها خلال مواجهة راسينغ سانتاندير، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني «لا ليغا».

تفاصيل الإصابة

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «يعاني حارس المرمى جوان غارسيا من آلام طفيفة في الركبة اليمنى».

مدة الغياب

ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب الحارس الدولي، لكن صحيفة «آس» الإسبانية ذكرت أن غارسيا سيبتعد عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، ولحسن الحظ سيتزامن غيابه مع فترة التوقف الدولي، لذا سيغيب فقط عن مباراة (السبت) أمام إشبيلية، وسيكون متاحاً لمباراة خيتافي على ملعب «كامب نو» في العاشر من أكتوبر.

بديل غارسيا

وأضافت أنه من المرجح أن يختار مدرب برشلونة هانز فليك، البولندي فويتشيك تشيزني لحراسة مرمى الفريق أمام إشبيلية، رغم ارتكابه خطأ كارثياً أمام راسينغ تسبب في استقبال فريقه الهدف الثاني.