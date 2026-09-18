سلط تقرير صحفي الضوء على السرعة الخارقة لنجم برشلونة الجديد كريم أديمي، بعدما خطف الأضواء بتألقه اللافت مع «البلوغرانا».

6 مساهمات مع برشلونة

وانضم كريم أديمي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من بوروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى عام 2031، وخلال سبع مباريات هذا الموسم، سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

سرعة أديمي تتجاوز 36 كيلومتراً

وعقب هدفه المذهل الذي سجله في دوري أبطال أوروبا بقميص بوروسيا دورتموند أمام تشيلسي في فبراير 2023، أوضح النجم الألماني، الذي كان يبلغ من العمر 21 عاماً في ذلك الوقت، أن هذه الموهبة تعود إلى الجينات من جهة والده، وإلى فوائد المطبخ النيجيري الذي يعرفه بحكم جذوره العائلية.

وتراوحت السرعة القصوى لأديمي بين 36.6 و36.7 كيلومتر في الساعة خلال المباريات الرسمية، فيما أرجع اللاعب أحد الأسباب الرئيسية لقدرته على الركض بشكل مذهل، في مقابلة سابقة مع شبكة «سي بي إس سبورتس»، إلى «الفوفو».

«الفوفو».. وصفة نيجيرية تقليدية

وتُعد «الفوفو» وصفة نيجيرية تقليدية تُعرف أيضاً باسم «أكبو»، وهي عبارة عن عجينة ناعمة وسميكة ومرنة، تُجهز من الكسافا المخمرة والمسلوقة، وتُعد من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي النيجيري.