نفى المتحدث باسم شركة النادي الأهلي ماجد الفهمي صحة التصريحات المتداولة المنسوبة إلى المدير الرياضي المكلف بالنادي أسامة هوساوي، التي نُشرت في إحدى الصحف الأجنبية قبل أن يتناقلها عدد من المواقع والصحف.



وأوضح الفهمي، عبر حساب «المتحدث باسم شركة النادي اﻷهلي» في منصة «X»، أن ما نُسب إلى هوساوي من تصريحات «غير صحيح»، مؤكداً أن المدير الرياضي المكلف لم يُدلِ بتلك التصريحات، كما لم يُجرِ أي لقاء صحفي أو تلفزيوني بهذا الخصوص.



وشدد الفهمي على أهمية تحري الدقة والمصداقية، والتحقق من صحة المعلومات ومصادرها قبل نشرها أو تداولها في ظل الانتشار الواسع للتصريحات المنسوبة إلى هوساوي خلال الساعات الماضية.



ويأتي توضيح الأهلي ليضع حداً لما تم تداوله إعلامياً، مؤكداً عدم صدور أي تصريحات رسمية من أسامة هوساوي بشأن ما نُسب إليه.



وكانت صحيفة «بزنس داي» قد نشرت تصريحاً على لسان المدير الرياضي المكلّف للنادي الأهلي أسامة هوساوي بأن النادي يعمل وفق إستراتيجية واضحة لبناء فريق مستقبلي قادر على المنافسة المستدامة على المستويين المحلي والدولي.



وأكدت الصحيفة أن هوساوي قال إن الإدارة تسعى لتكون «أكثر ذكاءً في سوق الانتقالات»، مشيراً إلى أن النادي قام بتعزيز وتطوير عمليات استقطاب اللاعبين من خلال التركيز العالي على تحليل البيانات والإحصاءات، جنباً إلى جنب مع طرق الكشف التقليدية عن المواهب.



وأضاف هوساوي: «الأمر لا يتعلق فقط بجلب الأسماء، بل بفهم حاجات الفريق بدقة وتحديد اللاعبين الذين يتناسبون مع هوية وأسلوب النادي الأهلي. هدفنا الأساسي هو بناء منظومة متكاملة قادرة على إيجاد اللاعبين المناسبين بشكل مستمر ودائم».



وفي سياق الحديث عن التدعيمات الأخيرة، أشار المدير الرياضي إلى أن التشكيلة الحالية توازن بين الخبرة العالمية والمستقبل، مستشهداً بالدور المهم الذي لعبه النجم الجزائري رياض محرز في النجاحات الأخيرة للفريق، إضافة إلى التعاقد مع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الذي يمتلك خبرة عريضة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.