أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم قائمة الحكام المشاركين في إدارة منافسات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين «خليجي 27»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، في مدينة جدة.



وتأتي مشاركة الحكام في «خليجي 27» ضمن منظومة تحكيمية متكاملة، يوليها الاتحاد الخليجي لكرة القدم أهمية كبيرة، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تضطلع به الكوادر التحكيمية في ضمان أعلى معايير العدالة والنزاهة والانضباط الفني، وتعزيز جودة المنافسات بما يواكب المكانة التاريخية للبطولة وتطورها المستمر.



وتشهد النسخة السابعة والعشرون حضوراً تحكيمياً متنوعاً، بمشاركة حكام من دول الخليج إلى جانب حكام من خارج المنطقة، في إطار توجه الاتحاد الخليجي نحو توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى الفني لمنظومة التحكيم. ويشارك طاقم تحكيمي من المغرب، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى جانب مشاركة حكام من الأردن والصين، وطاقمين تحكيميين من كل من هولندا والبرتغال، بما يعكس الانفتاح على التجارب التحكيمية الدولية والاستفادة من الخبرات المتنوعة.



وضمت قائمة الحكام والحكام المساعدين المشاركين في البطولة:



الكويت: عبدالله محمود جمالي، علي طالب جراق، سعود عبدالعزيز الشمالي.



العراق: زيد ثامر محمد، حيدر عبدالحسين علي، أمير داود حسين.



قطر: محمد أحمد الشمري، خالد عايد خلف، زاهي سنيد الشمري.



الإمارات: عمر محمد العلي، محمد أحمد الحمادي، جاسم عبدالله العلي.



البحرين: عمار إبراهيم محفوظ، محمد جعفر سلمان، عبدالله صالح الرويمي.



السعودية: خالد صالح الطريس، عبدالرحيم الشمري، سعد السبيعي.



سلطنة عمان: قاسم الحاتمي، ناصر سالم البوسعيدي، حمد الغافري.



هولندا: داني ماكليلي، هيسيل ستيجسترا، جان دي فريز.



البرتغال: جواو بينيرو، بيدرو ريبيرو، لوسيانو مايا.



المغرب: جلال جيد، زكريا برنسي، مصطفى أكركاض.



الأردن: أدهم مخادمة، محمد الخلف، أحمد الرويلي.