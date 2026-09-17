يدشّن غداً (الجمعة) المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي تستضيفها ناغويا اليابانية حتى الرابع من أكتوبر القادم، بمواجهة المنتخب القطري على ملعب بالوما ميزوهو بمدينة ناغويا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.



وأجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية، تلتها مناورة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بمران على الكرات الثابتة.



ويأتي المنتخب السعودي تحت 21 عاماً ضمن المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، إلى جانب منتخبي كوريا الجنوبية وقطر.



وفي منافسات الكاراتيه، يقيم فريق السعودية غداً تدريباً رسمياً في صالة «تويوهاشي» بمدينة تويوكاوا.



وفي الرماية يجري فريق السعودية غداً تدريباً غير رسمي لمنافسات سكيت للرجال، بمشاركة الرماة الأمير سعود بن الحسن، وسعيد المطيري، وفهد المطيري، فيما يخوض زميلهم عبدالرحمن الجحيدلي تدريباً غير رسمي لمنافسات البندقية 50م ثلاثة أوضاع.