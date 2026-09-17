طالبت ديبي هيويت نائبة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسة الاتحاد الإنكليزي، جياني انفانتينو بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بخطة بيع حصص تجارية في بطولات كأس العالم للمستثمرين، والتي تم التخلي عنها في شهر أغسطس الماضي.



كما طلبت نشر المستندات المرتبطة بقرار رفع إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون خلال مونديال 2026. ودعت هيويت إلى إجراء مراجعة مستقلة للملفين، مطالبة بالكشف عن الوثائق قبل اجتماع مجلس فيفا المقرر في 15 شهر أكتوبر.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن أن مراجعة الخطة الملغاة ستُعرض على مجلسها. وتأتي مطالب هيويت وسط دعوات من اتحادات قارية ووطنية لمزيد من الشفافية بشأن آلية اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الدولي.