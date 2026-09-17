اختتم فريق الأهلي مساء اليوم (الخميس) تدريباته استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، السبت القادم، في نهائي كأس المحيط الهادئ للقارات، وسط جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في المواجهة المرتقبة.



وركز مدرب الأهلي الهولندي مارينو بوسيتش خلال الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، إذ عمل على تطبيق النهج الذي ينوي الاعتماد عليه في المباراة، إلى جانب عدد من التدريبات الخاصة بالشقين الهجومي والدفاعي.



وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بجاهزية تامة، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها اللقاء.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي غداً (الجمعة) مرانه الأخير على ملعب المباراة، إذ سيضع بوسيتش اللمسات النهائية على خطته الفنية قبل المواجهة التي يتطلع من خلالها الفريق الأهلاوي إلى تحقيق اللقب ومواصلة حضوره القاري.