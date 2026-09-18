تصدر الفنان المصري أحمد العوضي حديث قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، بعدما أثارت الفنانة المصرية يارا السكري الجدل حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما، خلال مشاركتها في جلسة «منتدى الأفلام» التي أدارها الإعلامي اللبناني نيشان.

وجاء حديث يارا ردًا على سؤال مباشر من نيشان بشأن حقيقة ارتباطها بالعوضي، لتقدم إجابة حملت إشارة إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، وسط تفاعل من الحضور وتصفيق داخل القاعة.

ماذا قالت يارا عن العوضي؟

وخلال الجلسة، سأل نيشان يارا السكري عن طبيعة علاقتها بأحمد العوضي، لتتحدث عن الثنائيات الفنية التي تجمعها علاقات حقيقية بعيدًا عن الشاشة، قائلة: «أغلب الثنائيات التي بنشوفها في التلفزيون ومن وإحنا صغيرين، كان بينهم حاجة حقيقية».

وعقب تصريحها، تفاعل الحضور بالتصفيق، فيما علق نيشان على حديثها قائلًا: «صفقوا واحتفلوا بالحب»، في إشارة إلى ما فهمه من إجابة يارا بشأن علاقتها بالعوضي.

دعم أحمد العوضي ليارا السكري

وتحدثت يارا كذلك عن تجربتها الفنية إلى جانب أحمد العوضي، مشيرة إلى أن دعمه لها كان له تأثير في منحها الثقة لخوض خطوات جديدة في مجال التمثيل، وقالت: «رؤية النجم أحمد العوضي أتاحت لي فرصة كبيرة، والفرصة بتيجي للبني آدم مرة واحدة، وأحمد بيديني من شجاعته».

وأوضحت أن هذه التجربة شجعتها على مواصلة تطوير أدواتها الفنية، وخوض تجارب تمثيلية مختلفة خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الفرص المهمة في حياة الفنان لا تتكرر كثيرًا.

جدل ارتباط أحمد العوضي ويارا السكري

ويأتي هذا التصريح بعد فترة من التكهنات حول طبيعة العلاقة بين أحمد العوضي ويارا السكري، إذ لم يسبق أن قدما تأكيدًا مباشرًا بشأن ما تردد حول ارتباطهما، لتعيد تصريحات يارا الأخيرة الحديث عن علاقتهما إلى الواجهة، وسط تفاعل من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تعاونات مشتركة

ومن ناحية أخرى، يجمع أحمد العوضي ويارا السكري تعاون فني مستمر، بعدما شاركا معًا في مسلسلي «علي كلاي» و«فهد البطل»، على أن يتجدد لقاؤهما في موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل «سلطان الديب».