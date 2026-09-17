في الوقت الذي يحبس فيه عشاق الموسيقى العربية أنفاسهم ترقباً للحفل الغنائي الضخم الذي يحييه الفنان العراقي كاظم الساهر في القاهرة، وفي غمرة البروفات المكثفة التي يجريها «القيصر» لغناء ألبومه الجديد لأول مرة في مصر، شهدت أروقة الكواليس موقفاً إنسانياً استثنائياً خطف الأنظار وتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي.

القيصر الذي أعلن بوضوح عدم اكتفائه بالموجات السريعة ورفضه الانقياد خلف معايير «الترند»، أثار فضول المتابعين فور وصوله إلى مصر، بعد أن باغت الجميع بالاستفسار شخصياً عن حالة سيدة بعينها، معلناً رغبته في الاطمئنان على صحتها قبل بدء أي ترتيبات لمشروعه الفني المرتقب.. فمن تكون هذه السيدة وما السر الذي يربطها بالقيصر منذ ربع قرن؟

وتبين بعد البحث، أن هناك معجبة مصرية تجاوزت عقدها الثامن، تصر على مواكبة كافة حفلات كاظم الساهر في مصر ودعمه من الصفوف الأولى منذ أكثر من 25 عاماً. الموقف المباغت تمثل في إصرار الفنان العراقي على السؤال عن صحتها بنفسه فور وصوله الأراضي المصرية، وهو ما شكل مفاجأة مذهلة للسيدة الثمانينية التي لم تتوقع أن تظل ملامحها وحضورها الوفي محفورين في ذاكرة نجمها المفضل طوال هذه العقود.

ولم تقف كواليس العودة عند هذا الموقف العاطفي، بل كشف كاظم الساهر في تصريحات صحفية أن اختيار اسم ألبومه «بلا عنوان» جاء بناءً على مقترح ذكي من نجله «وسام»، رغبةً منه في عدم تفضيل أغنية على أخرى، وإتاحة الفرصة للجمهور لاستكشاف التنوع الموسيقي الممتد بين الأعمال الموسيقية المتنوعة بين الموسيقى الروحية والدرامية والأشكال الشعبية البسيطة التي طالما حلم بتقديمها في ألبوم واحد، ليؤكد القيصر مجدداً أنه رجل يبحث عن «عمق الأشياء» لا عن الصخب الزائف.